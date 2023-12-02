ردًا على استئناف الاحتلال عدوانه.. الكويت تطالب بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب

أدانت الكويت بشدة، اليوم السبت، استئناف قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، مؤكدة أنه يجب أن يقابلها آلية رادعة يتم من خلالها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

وحسب صحيفة “القبس" الكويتية، جددت الخارجية الكويتية دعوة البلاد المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، ودعم كل الجهود الرامية لوقف هذا العدوان الذي أزهق ومازال آلاف الأرواح البريئة.

ونوهت الوزارة بأن استمرار الاحتلال في انتهاكاته واستخفافه بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لابد أن يقابله آلية رادعة يتم من خلالها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، مؤكدة أن استمرار ذلك النهج من شأنه تقويض عملية السلام وحل الدولتين.

وأكدت الوزارة أهمية إيصال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، واستمرار كافة الجهود لوقف هذه الحرب العبثية بشكل مستدام، تمهيداً للتوصل إلى حل شامل وعادل للأشقاء الفلسطينيين يضمن إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.