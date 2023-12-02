بخصومات تصل لـ40%.. خبيرة تغذية تبرز أهمية تناول أقراص الأناسيليوم لسد الشهية

قالت الدكتور سارة المهدى خبيرة التغذية والعناية بالشعر والبشرة، إنه يجب على الأمهات أن تساعد أبنائها فى الحفاظ على وزنهم أو عدم زيادة الوزن وذلك بتقديم الشوربة والخضروات والبروتين ضمن الوجبة الأساسية، ثم اضافة نسبة من النشويات، ناصحة بإدخال البطاطس كنوع من أنواع النشويات فهي أفضل من نشويات الأرز والخبز وحرقها يكون سريع و لا تخزن في الجسم.

ونصحت المهدى خلال لقائها ببرنامج مطبخ البلد المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الشيف سارة سمير، بعدم تناول سعرات حرارية أزيد من المعدل الطبيعي في اليوم، لأن الجسم يفقد قوته في حرق هذه الدهون المكثفة خلال اليوم فعند تناول ٣٧٠٠ كالوري في اليوم يقابلها ساعة جري متواصلة، وعدم تناول الدهون المشبعة الموجودة بالزيوت المهدرجة لانها تساعد على زيادة تصلب الشرايين والسمنة المفرطة وزيادة الوزن بشكل سريع، وزيادة الدهون الثلاثية فى الدم.

خصومات على أقراص الأناسيليوم والماجيك بوكس وأقراص الفيتامينات لنظارة الوجه

واكدت خبيرة التغذية، أن مرضي زيادة الوزن يستطيعون تناول كورس أمن ومصرح من وزارة الصحة وهو كورس الأناسيليوم الذى يستطيع سد الشهية، ويساعد على فقدان الوزن خلال ثلاثة شهور، وسوف تظهر نتيجة فقدان الوزن خلال الاسبوع الاول.

وعرضت الدكتورة سارة المهدى 3 كورسات، الأول كورس الثلاثة شهور وعليه خصم 70% ومعه كورس فيتاميات للحفاظ على نظارة البشرة، وكورس أقراص الأناسيليوم بخصم 40%، والتى تعطي الشعور بالشهية المسدودة، وكورس الماجيك بوكس.

خصومات على كابسولة الأناسيليوم والماجيك بوكس والفينير فى شهر الوايت نوفمبر

واشارت خبيرة التغذية، إلى تناول كورس علاجي وهي كبسولة من الاناسيليوم يوميا او الماجيك بوكس أو الفينير فإن تناول كبسولة واحدة من أحدهم يوميا تعطي الإحساس بالشبع لفترات زمنية طويلة خلال اليوم، كما تساعد على فقدان سعرات حرارية، وتتحكم في شد الشهية.