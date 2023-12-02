المصريون في جنوب أفريقيا يدلون بأصواتهم لليوم الثاني بانتخابات الرئاسة 2024| صور

تواصل سفارة مصر بـ جنوب أفريقيا، استقبال أبناء الجالية المصرية لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
وفتحت السفارة المصرية في جنوب أفريقيا، أبواب اللجان الانتخابية في التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي لجنوب أفريقيا.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، بعد أن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
موعد فتح لجان الانتخابات
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.