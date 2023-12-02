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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المصريون في جنوب أفريقيا يدلون بأصواتهم لليوم الثاني بانتخابات الرئاسة 2024| صور

الانتخابات المصرية
الانتخابات المصرية في جنوب افريقيا

تواصل سفارة مصر بـ جنوب أفريقيا، استقبال أبناء الجالية المصرية لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفتحت السفارة المصرية في جنوب أفريقيا، أبواب اللجان الانتخابية في التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي لجنوب أفريقيا.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، بعد أن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

موعد فتح لجان الانتخابات

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

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