برلماني: تطبيق كافة معايير وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بأول أيام التصويت في الخارج

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن المصريين بالخارج حرصوا على تلبية نداء الوطن في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، والتي حظيت بمشاركة واسعة من كافة الأطياف خاصة السيدات اللائي تقدمن الصفوف الأمامية في شتى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بالإضافة لمشاركة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، لاسيما أن المشاركة تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتعين على الجميع التفاعل معه للمساهمة في رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قياداتها السياسية بإرادة حرة ومستقلة.

وأضاف عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له، أن الدولة حرصت على تذليل مختلف العقبات أمام ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي والاجابة عن مختلف استفساراتهم المتعلقة بسير العملية الانتخابية وإتاحة كافة اللوجستيات اللازمة، وذلك بما يسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين المصريين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواته، موضحا أنهم قدموا صورة وطنية رائعة تعبر عن حبهم لوطنهم وحرصهم على رد الجميل لوطنهم بالمشاركة بكثافة خلال أيام العملية الانتخابية التي تُجرى خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.

وأشار "عمار"، إلى أن اليوم الأول شهد تطبيق كافة المعايير والقرارات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، دون أي مخالفات انتخابية، مشددا على أن تلك الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة في تاريخ مصر والثالثة بعد ثورة 30 يونيو ويتنافس فيها أربعة مرشحين، تأتي في توقيت مهم واستثنائي، ما يجعل المشاركة واجبا على الجميع وذلك حرصا على الوطن وتماسكه والحفاظ على وحدته وقوته، مشيرا إلى أن الجالية المصرية بالخارج حظيت باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، وتم إنشاء وزارة الهجرة لمتابعة أحوالهم والتواصل معهم، كما تم تقديم العديد من المبادرات منها بيت الوطن ومبادرة تيسير استيراد السيارات.