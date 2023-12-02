للمرة الأولي في تاريخها.. ألمانيا تفوز بكأس العالم تحت 17 سنة على حساب فرنسا

حقق المنتخب الألماني بطولة كأس العالم تحت 17 سنة على حساب نظيره الفرنسي في المباراة التى أقيمت على استاد ماناهان بمدينة سوراكارت الإندونسية بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

استطاع منتخب ألمانيا التأهل للمباراة النهائية بسيناريو مثير أمام الأرجنتين حيث انتهت المواجهة بنتيجة 3-3 ليحسم التأهل بركلات الترجيح، بينما صعد المنتخب الفرنسي على حساب مالي بنتيجة 2-1.

كأس العالم للناشئين

وكان منتخب فرنسا يتواجد فى المجموعة الخامسة بالدور الأول من كأس العالم للناشئين، بجانب أمريكا وبوركينا فاسو وكوريا الجنوبية، وحصد العلامة الكاملة 9 نقاط في الصدارة، وتجاوز السنغال من دور الستة عشر بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0، ثم فاز على أوزبكستان في دور الثمانية بهدف دون رد.

بينما تواجد منتخب ألمانيا في المجموعة السادسة والأخيرة بجانب المكسيك وفنزويلا ونيوزلندا، وحصد العلامة الكاملة ايضاً 9 نقاط في الصدارة، وعبر الولايات المتحدة الأمريكية في دور الستة عشر بنتيجة 3-2، وإسبانيا في دور الثمانية بهدفٍ دون رد.

التقى منتخب ألمانيا وفرنسا تحت 17 سنة في 6 مناسبات سابقة بمنافسات الاتحاد الأوروبي بين تصفيات ونهائيات اليورو، ولم يسبق وأن تواجها في منافسات قارية من قبل في الناشئين.