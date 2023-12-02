تتويج المنتخب الألماني تحت الـ 17 عاما بكأس العالم

توج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح 4 - 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل 2 - 2.

سجل باري برونر ونوح درويش أهداف ألمانيا، بينما سجل سايمون بوابر وماتيوس أموجو للفريق الفرنسي.

تشكيلة المنتخب الألماني تضمت هايد، دا سيلفا موريرا، جيلتش، أودوجو، هينيج، حرشاوي، أوساوي، يالسينكايا، نوح درويش، برونر، ومورستيدت.

فيما خاض المنتخب الفرنسي بتشكيلة تضم أرجني، تيتي، ميوبيو، كاي ساندا، سعدي، بونب، سيلا، أموجو، بوابر، لامبوردي، وجوميس.