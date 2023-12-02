انتهاء ثاني أيام التصويت بانتخابات الرئاسة في الهند وكازاخستان وسريلانكا

أغلقت سفارات مصر فى الهند وكازاخستان وسريلانكا، أبوابهما أمام أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بعد انتهاء ثاني أيام تصويت المصريين فى الخارج، وتتم عملية التصويت فى تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلى وتغلق فى تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

فى حالة الإعادة

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه فى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب وفقاً للمواعيد الآتية: أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 7،6،5 من يناير المقبل.

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.