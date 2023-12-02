رغم الصقيع.. مراسل صدى البلد بباريس: إقبال كثيف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كشف مجدي يوسف مراسل صدى البلد باريس، تفاصيل اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال مجدي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة في فرنسا وتصل إلى سالب 5 ".

وأضاف مجدي يوسف:" رغم الصقيع حرص المصريون في فرنسا على المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية ".

واكمل مجدي يوسف:" رأينا كثافة كبيرة في اللجان الانتخابية في باريس ".

ولفت مجدي يوسف:" المصريون في باريس أكدوا أن كثافة المشاركة في الانتخابات الحالية اكبر من مثيلتها في 2018 وهناك توقعات بزيادة الإقبال على المقار الانتخابية في باريس ".