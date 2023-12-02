رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف: زيادة في أعداد المشاركين بالانتخابات الرئاسية

كشف جمال حماد رئيس بيت العائلة المصري بجنيف، آخر مستجدات وتفاصيل اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية في بلجيكا.

وقال جمال حماد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة ".

وأضاف جمال حماد:" هناك زيادة في أعداد المصريين المشاركين في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية ".

وتابع جمال حماد: "لا توجد أي مشاكل تواجه أبناء الجالية المصرية للذهاب للتصويت في الانتخابات الرئاسية".

واكمل جمال حماد :"توجد أتوبيسات لنقل أبناء الجالية المصرية إلى المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ".