المصريون في فرانكفورت يحتفلون بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 .. فيديو

كشف ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية بفرانكفورت، أن نسب الحضور للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية في ألمانيا لم تكن كبيرة بالأمس لأنه يوم عمل رسمي.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم السبت نصف يوم عمل لقطاع كبير من العاملين في ألمانيا ويتوقع أن يكون المشاركون في الانتخابات ضعف عدد الأمس.



وأكد ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية بفرانكفورت، أن ذروة الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية في ألمانيا ستكون غدًا الأحد وسوف تتضاعف عن اليوم السبت.



ولفت إلى أنه سيتم تنظيم فعالية أمام القنصلية المصرية في فرانكفورت لدعوة المصريين في فرانكفورت إلى المشاركة في الانتخابات وبعدها الاحتفال على الأغاني الوطنية.



واختتم ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية بفرانكفورت، أن المصريين في الخارج درع الوطن، وحائط الصد الأول عن الدولة خارج الحدود، ومشاركاتهم الكثيفة تبعث رسالة مباشرة لكل من تسول له نفسه التشكيك في الانتخابات.