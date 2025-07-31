الرئيس البرازيلي يتهم واشنطن بالتدخل في الشئون الداخلية لبلاده

علق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، علي فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قاضي المحكمة العليا أليشاندر دي مورايس، بموجب ما يُعرف بـ"قانون ماجنيتسكي العالمي" بأنه تدخل في الشؤون الداخلية لدولة البرازيل .

وعبر منصة "إكس" قال الرئيس البرازيلي : "تدخل الحكومة الأمريكية في القضاء البرازيلي أمر غير مقبول"، مؤكداً تضامن حكومته مع القاضي دي مورايس.

وختم قائلا : "إن استقلال السلطة القضائية من ركائز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البرازيل، وأي محاولة لإضعافها تمثل تهديداً للنظام الديمقراطي نفسه".

ويُشار الي ان وزارة الخزانة الأمريكية قد اتهمت القاضي دي مورايس بتنفيذ "حملة قمعية من الرقابة، واعتقالات تعسفية، وقضايا جنائية مسيّسة، بما في ذلك ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو"، من دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم.