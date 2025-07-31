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انسياب في الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انسياب في الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم

الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة الخميس
الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة الخميس
إسلام دياب

سجلت غرف عمليات المرور صباح اليوم الخميس 31 يوليو 2025، حالة من السيولة المرورية في شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، وعدم وجود كثافات على أغلب الطرق، مع انتشار مكثف لرجال المرور لضمان انتظام الحركة وسلامة السيارات وقائديها.

وسادت حالة من الانسياب المروري في عدد من الطرق الحيوية بالقاهرة، أبرزها الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، بالإضافة إلى مناطق وسط البلد مثل ميدان روكسي، ورمسيس، وعبد المنعم رياض، كما شهد كورنيش النيل حركة مرورية ميسّرة، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح.

وفي محافظة الجيزة، بدت حركة المرور مرنة نسبيًا في مدينة 6 أكتوبر والمناطق المجاورة، لا سيما في شارع المحور المركزي، بينما سجل شارع الهرم تباطؤًا ملحوظًا، نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، إلى جانب ازدحام في مناطق مثل المساحة، العريش، مدكور، والطالبية.

غرف عمليات المرور الحالة المرورية شوارع محاور ميادين القاهرة والجيزة

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