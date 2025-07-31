أخبار العالم | تصعيدات نارية.. ترامب يغير موقفه من غرز .. تركيا تهدد نتنياهو .. وإيران تحت نار العقوبات

يزداد المشهد الدولي اشتعالًا، وتتصدّر غزة واجهة الأحداث من جديد، وسط تحولات لافتة في المواقف السياسية، وصراعات تتشابك فيها الأبعاد الإنسانية والعسكرية والدبلوماسية.

نرصد لكم في نشرة صدى البلد الصباحية أبرز أخبار العالم، التي تناولت تلك الصراعات الإقليمية والدولية، ليوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025



غزة تحت المجهر الدولي... وترامب يُغيّر نبرته

في تحوّل لافت، كشف موقع Axios نقلًا عن مسؤول بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يركّز حاليًا على توفير الطعام لسكان قطاع غزة، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد ترامب أن "هناك جوعًا حقيقيًا في غزة"، مخالفًا مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي نفى وجود مجاعة.

رئيس البرلمان التركي: سنُحاكم نتنياهو على جرائم غزة

في مؤتمر برلماني عالمي في جنيف، توعّد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه، بـمحاكمات دولية صارمة، على خلفية الجرائم المرتكبة في غزة.

الخارجية الإسرائيلية تهاجم كندا: “تكافئون حماس”

أثار إعلان كندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة ردود فعل غاضبة من إسرائيل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن تغيير الموقف الكندي في هذا التوقيت "يضر بجهود وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن"، معتبرة أن الاعتراف سيكون "مكافأة لحماس".

عقوبات أمريكية جديدة تستهدف إيران ونجل شمخاني

في خطوة تصعيدية، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 115 جهة مرتبطة بإيران، أبرزهم محمد حسين شمخاني، نجل مستشار المرشد الأعلى الإيراني. وتتهم واشنطن شمخاني بإدارة شبكة معقدة لبيع النفط الإيراني والروسي عبر وسطاء وشركات شحن في 17 دولة.

الدفاع الروسية: إسقاط 13 مسيّرة أوكرانية خلال ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظوماتها الجوية أسقطت 13 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال أقل من ساعة فوق مقاطعتي روستوف وبيلغورود.

وتتهم موسكو كييف باستخدام المسيرات في هجمات شبه يومية تستهدف مدنيين ومنشآت داخل الأراضي الروسية، مؤكدة أن ردها يقتصر على المواقع العسكرية فقط.