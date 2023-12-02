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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قيادية بـ«مستقبل وطن» الإسكندرية: السيسي هو الوحيد القادر على قيادة سفينة الوطن

المهندسة آمنة الطرابلسي
المهندسة آمنة الطرابلسي

قالت المهندسة آمنة الطرابلسي، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن في الإسكندرية، إننا على أعتاب استحقاق دستوري هام في الداخل، وهو الانتخابات الرئاسية 2024،  ومصر أمام تحد عالمي كبير، ولذلك نؤكد دعمنا وتأييدنا للمرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ لأنه هو الوحيد القادر على قيادة سفينة الوطن خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسار التنمية والإنجازات وتثبيت أركان ودعائم الجمهورية الجديدة..

وأضافت الطرابلسي، في بيان اليوم، أننا لن نستطيع أن نعدد الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية طوال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة التي غيرت من شكل الريف المصري ووصلت لملايين المواطنين في كل ربوع مصر.

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وأشارت إلى أن الإسكندرية خير شاهد ودليل على تلك الإنجازات، وعلى سبيل المثال لا الحصر مشروعات محور المحمودية وبشاير الخير والاستراتيجية المتكاملة لفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي، وتطوير ميناء الإسكندرية وإنشاء ميناء أبو قير ومشروعات الأمن الغذائي وغيرها من المشروعات التي لن نستطيع حصرها في كلمة موجزة.

وأكدت أن الدولة المصرية دولة كبيرة وعريقة وتثبت ذلك يوما بعد يوم، وظهر ذلك جليا في موقف الرئيس من القضية الفلسطينية، بعدما استطاع حشد الرأي العام العالمي لدعم موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية.

وطالبت المصريين بالتكاتف خلف القيادة السياسية والنزول في أيام ١٠ و١١ و١٢ للتصويت بنعم للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات.

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