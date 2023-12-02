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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف صحي الإسكندرية تشارك في ملتقي سوق العمل الهندسي

ملتقى هندسي بنقابة
ملتقى هندسي بنقابة المهندسين

 

شاركت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بملتقي سوق العمل الهندسي والذي نظمته نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور هشام سعودي بنادي المهندسين والذي يهدف لتوفير فرص عمل للمهندسين ورفع قدراتهم المهنية.

وضم الملتقى 50 شركة هندسية و 15 مركز تدريب فى كافة التخصصات الهندسية، لتوفير اكثر من 300 فرصة عمل لحديثي التخرج وكافة المهندسين، و للتعرف على إحتياجات سوق العمل لإتاحة الفرصة لإيجاد فرص عمل حقيقية للخريجين، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للطلاب والخريجين بهذه الشركات لثقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

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وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ان الشركة تسعي دوما إلي تدريب خريجي الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل وربط الجانب الأكاديمي والعلمي بالجانب العملي، بما يحقق جزء من دور شركة الصرف الصحي المجتمعي.

وحث خريجي كلية الهندسة على استغلال الفرص المتاحة بالملتقى، وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز في تلك الوظائف.

وشكر نافع نقابة المهندسين علي دورها الفعال في تنظيم الملتقيات التوظيفية تيسيرا على الشباب، ولإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع ممثلي الشركات شخصياً واختيار الوظائف المناسبة لهم، واستغلال فرص التدريب المتاحة لتطوير مهاراتهم والتعرف علي متطلبات العمل.

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