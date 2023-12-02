اتحاد المصريين بلندن: الجالية حريصة على المشاركة في الانتخابات رغم برودة الطقس

كشفت ميرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في لندن آخر مستجدات وتفاصيل اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية .

وقالت ميرفت خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة والحرارة تصل لسالب 3 درجة مئوية".

وأضافت :" المصريين حريصين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية رغم برودة الطقس".

وتابعت رئيس الاتحاد العام للمصريين في لندن:" أبناء الجالية المصرية في لندن يطلبون الأمن والاستقرار ويحبون وطنهم بشكل كبير ".

وأكملت ميرفت خليل:" نتوقع زيادة الإقبال من المصريين على السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم ".