اتحاد المصريين بلندن: الجالية حريصة على المشاركة في الانتخابات رغم برودة الطقس

كشفت ميرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في لندن آخر مستجدات وتفاصيل اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية .
وقالت ميرفت خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة والحرارة تصل لسالب 3 درجة مئوية".
وأضافت :" المصريين حريصين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية رغم برودة الطقس".
وتابعت رئيس الاتحاد العام للمصريين في لندن:" أبناء الجالية المصرية في لندن يطلبون الأمن والاستقرار ويحبون وطنهم بشكل كبير ".
وأكملت ميرفت خليل:" نتوقع زيادة الإقبال من المصريين على السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم ".