سفير مصر ببروكسل: الشباب يشاركون بشكل ملحوظ في الانتخابات الرئاسية

كشف السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في بروكسل، آخر مستجدات وتفاصيل اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية في بلجيكا.

وقال بدر عبد العاطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك إقبال كبير من المصريين على مقر السفارة للتصويت في الانتخابات ".

وأضاف بدر عبد العاطي :" مختلف الفئات تشارك في الانتخابات الرئاسية ".

وتابع بدر عبد العاطي :"الشباب يشاركون بشكل ملحوظ في الانتخابات الرئاسية بأعداد كبيرة، والمرأة تشارك بقوة أيضا".

وأكمل بدر عبد العاطي :" لم نرصد أي مشاكل في سير العملية الانتخابية وكل الشكر لوزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ".