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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر ببروكسل: الشباب يشاركون بشكل ملحوظ في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات
الانتخابات

كشف السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في بروكسل، آخر مستجدات وتفاصيل اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية في بلجيكا.

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وقال بدر عبد العاطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك إقبال كبير من المصريين على مقر السفارة للتصويت في الانتخابات ".

وأضاف بدر عبد العاطي :" مختلف الفئات تشارك في الانتخابات الرئاسية ".

وتابع بدر عبد العاطي :"الشباب يشاركون بشكل ملحوظ في الانتخابات الرئاسية بأعداد كبيرة، والمرأة تشارك بقوة أيضا".

وأكمل بدر عبد العاطي :" لم نرصد أي مشاكل في سير العملية الانتخابية وكل الشكر لوزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ".

مصر الانتخابات بروكسل الانتخابات الرئاسية اخبار التوك شو

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