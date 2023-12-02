عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تشارك فى مؤتمر لحزب مستقبل وطن بالغربية

مؤتمر الدعم السيسي
مؤتمر الدعم السيسي رئيسا للجمهوريه

شارك أعضاء هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية بحضور النائب محمد عريبى والنائب الدكتور طلعت عبد القوى والنائب أحمد الجحش  واللواء أحمد عبد الوهاب وأيه ياسر  فى مؤتمر جماهيرى حاشد لحزب مستقبل وطن تخطى  10 آلاف  مشارك من جميع أنحاء  المحافظة وبحضور  زعيم الأغلبية  النائب الدكتور عبد الهادى القصبى والانبا بولا مطران طنطا وتوابعها  والنائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ومجدة الخواجة رئيس الاتحاد الاقليمى والشيخ عبد اللطيف طلحة وكيل وزارة المنطقة الأزهرية وبحضور لفيف من وكلاء الوزارات  .

 

بكليات الآداب والهندسة والتربية طنطا.. ندوات للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

وأكد النائب محمد عريبى عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أنه  منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية كان حريصاً كل علي  احترام حقوق الإنسان والحريات كما كان حريصا علي انشاء دولة ديمقراطية ومواطنون قادرون علي المشاركه في رسم خارطة الطريق والمستقبل والمشاركه في صنع سياسة الدولة وتحديد أولويات العمل بها عن طريق الانتخابات والاستفتاءات.

 

وأوضح عريبى أنه يراهن علي وعي الشعب المصري وحبه العظيم لكل ذره من تراب تلك الارض الغالية،   وايماناً منه بأن دور الشعب المصري العظيم ومشاركتهم تساهم فى البناء والحفاظ على مصر . فإرادة الشعوب هي أساس سلطة الحكومة كما انها تعبر عن تقدم الوطن ورقية ومبدأ عقد انتخابات دورية وحقيقية بالاقتراع العام من العناصر الأساسية للديمقراطية.

txt

لافتتاح مقر جديد| محافظ الغربية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية.. صور

موضحا  لقد شهدت الحركة السياسية طفرةً كبيرة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجميع الأحزاب والقوي السياسية تعمل علي أهمية المشاركة في العملية الانتخابية. فلكل مواطن حق الادلاء بصوته وحرية التعيبر عن رأيه والاختيار بكامل إرادته دون تميز او تفرقة او التعرض الي اي ضغوطات .

وأضاف أن  المشاركة السياسية تؤثر في عملية صنع القرار وتحديد مستقبل الدولة باكملها وتقدمها وتحديد مكانتها وشئنها وسيادتها وسط الدول الاخر كما انها تدل علي مدي وعي المجتمع و معرفة ما علية من حقوق وواجبات تجاه الدولة  فالمشاركة السياسية أساسيّة لتعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وللنهوض بكامل حقوق الإنسان  ويمثل حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة عنصرًا مهمًا لتمكين الأفراد والجماعات، وهو أساسي للقضاء على التهميش والتمييز. .

وأختتم كلمته أن  المشاركة  السياسية واجباً وطنياً ودينياً وإستحقاقاً دستورياً، يجب ان نكون علي قلب رجلاً واحداً جانباً الي جنب كتف ف كتف حتي نصل الي بر الامن بمصرنا الحبيبة فالتحيه مصر حرية ابيه قوية عظيمة شامختاً عالية الشئن وسط جميع دول العالم  .

ومن جانبه قال  النائب الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن ما تم في مصر خلال آخر 9 سنوات، هو إعجاز ولم يتم في قرون ماضية، خاصة وأن لغة الأرقام لا تكذب  في شتى المجالات، وفي مقدمتها القطاع الصحي، الذي تحقق فيه إنجازات عديدة بدء من القضاء على فيروس سي، شمول التأمين الصحي يغطي 6 محافظات ونوه بأن مباردة «حياة كريمة» شملت أكثر من 460 قرية في المرحلة الأولى، بتكلفة وصلت إلى 350 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الرئيس شرع في قناة السويس الجديدة بداية توليه حكم البلاد، باستثمار المصريين بقيمة وصلت 68 مليار جنيه، بهدف الالتفاف حول مشروع قومي وليس لمجرد الإنفاق على مشروع، مؤكدا أنها تدير لخزانة الدولة 10 مليارات دولار سنويا للبلاد، بعد أن كانت محل تشكيك.

 

ولفت إلى أن الدولة المصرية حققت نهضة كبيرة في مجال الأراضي الزراعية، والثروة الحيوانية، والقطاع التعليمي والصناعي، مشددا على أن الحكومة تعمل على بناء الدولة من جديد وذلك ما أوضحته المقارنة التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بين الفترة ما قبل 2014 وما بعدها.

وذكر أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية لن تتراجع عن مسيرة التنمية بكل أبعادها، رغم الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على مصر كجائحة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية، مشيرا إلى أن البيانات والأرقام والحقائق التي عرضها «مدبولي» ترد على كل الإشاعات المغرضة التي تستهدف مصر، كما أنها تزيد مصر والمصريون إصرارا وعزيمة لاستكمال المشوار مع القيادة السياسية.

الأنبا بولا مطران طنطا الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري العظيم السيسي انتخابات الرئاسية بالانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

قريبًا.. الحكومة تعلن رسميًا انتهاء أزمة الدولار

الجيش الإسرائيلي: مصرع قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة واحتجاز جثته

ترشيحاتنا

رد حاسم على حملة أحد مرشحي الرئاسة.. الهيئة الوطنية: لم تحدث دعاية بالسفارات في الخارج

بصورة بالمستشفى .. إصابة نجل زينة وأحمد عز بـ كسر في الذراع

الجرام بـ 1853 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

وثائق بريطانية تكشفه.. أحمد موسى يفضح مخططا صهيونيا بشأن سيناء

لماذا تطالب جنوب إفريقيا بـ محاكمة إسرائيل؟.. أحمد المسلماني يوضح| فيديو

القصبي: عدد المستفيدين بـ«تكافل وكرامة» ارتفع في عهد السيسي لـ 22 مليونا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ