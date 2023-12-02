حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تشارك فى مؤتمر لحزب مستقبل وطن بالغربية

شارك أعضاء هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية بحضور النائب محمد عريبى والنائب الدكتور طلعت عبد القوى والنائب أحمد الجحش واللواء أحمد عبد الوهاب وأيه ياسر فى مؤتمر جماهيرى حاشد لحزب مستقبل وطن تخطى 10 آلاف مشارك من جميع أنحاء المحافظة وبحضور زعيم الأغلبية النائب الدكتور عبد الهادى القصبى والانبا بولا مطران طنطا وتوابعها والنائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ومجدة الخواجة رئيس الاتحاد الاقليمى والشيخ عبد اللطيف طلحة وكيل وزارة المنطقة الأزهرية وبحضور لفيف من وكلاء الوزارات .

وأكد النائب محمد عريبى عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية كان حريصاً كل علي احترام حقوق الإنسان والحريات كما كان حريصا علي انشاء دولة ديمقراطية ومواطنون قادرون علي المشاركه في رسم خارطة الطريق والمستقبل والمشاركه في صنع سياسة الدولة وتحديد أولويات العمل بها عن طريق الانتخابات والاستفتاءات.

وأوضح عريبى أنه يراهن علي وعي الشعب المصري وحبه العظيم لكل ذره من تراب تلك الارض الغالية، وايماناً منه بأن دور الشعب المصري العظيم ومشاركتهم تساهم فى البناء والحفاظ على مصر . فإرادة الشعوب هي أساس سلطة الحكومة كما انها تعبر عن تقدم الوطن ورقية ومبدأ عقد انتخابات دورية وحقيقية بالاقتراع العام من العناصر الأساسية للديمقراطية.

موضحا لقد شهدت الحركة السياسية طفرةً كبيرة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجميع الأحزاب والقوي السياسية تعمل علي أهمية المشاركة في العملية الانتخابية. فلكل مواطن حق الادلاء بصوته وحرية التعيبر عن رأيه والاختيار بكامل إرادته دون تميز او تفرقة او التعرض الي اي ضغوطات .

وأضاف أن المشاركة السياسية تؤثر في عملية صنع القرار وتحديد مستقبل الدولة باكملها وتقدمها وتحديد مكانتها وشئنها وسيادتها وسط الدول الاخر كما انها تدل علي مدي وعي المجتمع و معرفة ما علية من حقوق وواجبات تجاه الدولة فالمشاركة السياسية أساسيّة لتعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وللنهوض بكامل حقوق الإنسان ويمثل حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة عنصرًا مهمًا لتمكين الأفراد والجماعات، وهو أساسي للقضاء على التهميش والتمييز. .

وأختتم كلمته أن المشاركة السياسية واجباً وطنياً ودينياً وإستحقاقاً دستورياً، يجب ان نكون علي قلب رجلاً واحداً جانباً الي جنب كتف ف كتف حتي نصل الي بر الامن بمصرنا الحبيبة فالتحيه مصر حرية ابيه قوية عظيمة شامختاً عالية الشئن وسط جميع دول العالم .

ومن جانبه قال النائب الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن ما تم في مصر خلال آخر 9 سنوات، هو إعجاز ولم يتم في قرون ماضية، خاصة وأن لغة الأرقام لا تكذب في شتى المجالات، وفي مقدمتها القطاع الصحي، الذي تحقق فيه إنجازات عديدة بدء من القضاء على فيروس سي، شمول التأمين الصحي يغطي 6 محافظات ونوه بأن مباردة «حياة كريمة» شملت أكثر من 460 قرية في المرحلة الأولى، بتكلفة وصلت إلى 350 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الرئيس شرع في قناة السويس الجديدة بداية توليه حكم البلاد، باستثمار المصريين بقيمة وصلت 68 مليار جنيه، بهدف الالتفاف حول مشروع قومي وليس لمجرد الإنفاق على مشروع، مؤكدا أنها تدير لخزانة الدولة 10 مليارات دولار سنويا للبلاد، بعد أن كانت محل تشكيك.

ولفت إلى أن الدولة المصرية حققت نهضة كبيرة في مجال الأراضي الزراعية، والثروة الحيوانية، والقطاع التعليمي والصناعي، مشددا على أن الحكومة تعمل على بناء الدولة من جديد وذلك ما أوضحته المقارنة التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بين الفترة ما قبل 2014 وما بعدها.

وذكر أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية لن تتراجع عن مسيرة التنمية بكل أبعادها، رغم الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على مصر كجائحة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية، مشيرا إلى أن البيانات والأرقام والحقائق التي عرضها «مدبولي» ترد على كل الإشاعات المغرضة التي تستهدف مصر، كما أنها تزيد مصر والمصريون إصرارا وعزيمة لاستكمال المشوار مع القيادة السياسية.