البحيرة .. تنفيذ 89 مشروعاً بقطاع الطرق والكبارى

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، و بمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية والذى تشهد مصرنا الغالية على مدار 9 سنوات إنجازات عديدة تتحقق يوماً بعد يوم للعبور نحو الجمهورية الجديدة.

المشاريع بالبحيرة

مشروع بقطاع الكبارى بالبحيرة

مشروع بقطاع الكبارى بالبحيرة

مشروع بقطاع الكبارى بالبحيرة

مشيرة إلى أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي إهتماماً واسعاً لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري بشكل يليق بالجمهورية الجديدة والربط بين المحافظات محاور وشرايين تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والإجتماعية لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.

حيث شهد قطاع الطرق والكبارى منذ عام 2014حتى الآن تنفيذ 89 مشروع بتكلفة 15 مليار و 500 مليون جنيه وتم الإنتهاء من رصف 56 طريق بطول 560 كم بتكلفة 3 مليار و 100 ألف جنيه و إنشاء 8 كبارى بطول 5.5 كم بتكلفة 929 مليون جنيه، وجارى العمل برصف 10 طرق بطول 109 كم بتكلفة 4 مليار و400 ألف جنيه و إنشاء وصيانة 17 كوبرى بقطاع الكبارى بطول 11.5 كم بتكلفة 4.07 مليار جنيه، بالإضافة إلى عدداً من المشروعات القومية الهامة والكبرى الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ومنها المحور الرابط بطول 84.5، القطار السريع بطول 52 كم ومحور المحمودية بطول 56 كم.