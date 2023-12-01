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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 8.4 مليون جنيه في البحيرة

وزارة الأوقاف بالبحيرة
وزارة الأوقاف بالبحيرة

 حرصت وزارة الأوقاف على تصحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

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تم اليوم إفتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز ( أبو حمص  - الدلنجات - كفر الدوار  - بدر ) بتكلفة إجمالية 8 مليون و 450 ألف جنيه وهم مسجد الرحمن  - عزبة الصيرفي - قرية قافلة - أبو حمص على مساحة 252 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه و مسجد نجع الأرز - زاوية حمور - الدلنجات على مساحة 207 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و 250 ألف جنيه و مسجد 5/4 الثورة - كفر الدوار على مساحة 500 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه و مسجد  التقوى - عبد المجيد المرسي - بدر على مساحة 430 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه و مسجد الرحمة - الدوار - كوم البركة - كفر الدوار على مساحة 155 م 2 بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم" أن المتأمل في القرآن الكريم يدرك أنه حافل بالتنبيه على الحذر واليقظة والإعداد، حيث جاء الأمر بالحذر من غضب الله (عز وجل)  وعقابه، كما حذرنا الحق سبحانه من الأعداء المتربصين بنا، وأمرنا باليقظة لمخططاتهم والإعداد لمواجهتها.

ولا شك أن وحدة صفنا الوطني والعربي خير رادع لعدونا وما أحوجنا إلى الاعتصام بحبل الله ( عز وجل)،  ووحدة صفنا الوطني والعربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تهددنا جميعًا.

البحيرة نائب محافظ البحيرة مواجهة الأفكار المغلوطة عمارة المساجد شعائر الدين خدمات التوعية المشاركات المجتمعية الجهود الذاتية

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