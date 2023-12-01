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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة.. ضبط مخالفات خاصة بتجميع أسطوانات الغاز

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

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وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركزي كوم حمادة وايتاي البارود، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بعدد 96 أسطوانة غاز كبيرة زنه 25 كجم قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق وذلك لإعادة بيعها لمصانع الطوب، كما تم ضبط مصنع طوب لقيامه بتجميع عدد 97 أسطوانة غاز كبيرة زنة 25 كيلو لاستخدامها في غير  الأغراض المخصصه لها، هذا بالإضافة إلي ضبط عدد 200 علبة سجائر مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

البحيرة أسطوانة غاز التموين والتجارة الداخلية تكثيف الحملات التموينية محافظ البحيرة مديرية التموين والتجارة الداخلية

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