رفع 743 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 540 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق الجمهورية ،الشاذلى ، عرابي ، جلال قريطم ، الصفا والمروة ، خلف النادى ، افلاقه .

وذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الوحده المحليه لمركز ومدينة الدلنجات حملة مكبره بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق أسفرت عن رفع 90 حالة إشغال طريق.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برفع 82 حالة اشغال وتحرير 62 محضر وبمركز و مدينة رشيد رفع 31 حالة .

ووجهت د/نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة

بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.