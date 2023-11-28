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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة سكانية متكاملة بقرية سرنباي بمركز المحمودية في البحيرة

قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية بقرية سرنباي، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

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حيث تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات  إلي 468 حالة (107 باطنة - 83 أطفال - 42 أسنان - 61 نساء وتوليد - 17 تنظيم أسرة - 93 تحاليل - 65 اعتلال كلوى وفحص الثدي  من مبادرة صحة المرأة  ) بالإضافة الى عقد ندوة بعنوان( دور الوحدات الصحية بالقرى لسلامة المواطنين ).

تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم عقد ندوة إرشادية عن مرض السعار و طرق الوقاية منه و عمل توعية للمواطنين بأهمية التأمين الصحي على الماشية من خلال صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية.

كما تم رش عدد 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية و تم تجريع عدد 400 رأس اغنام ضد الطفيليات الداخلية.

وشاركت الشباب والرياضة بعمل مسابقة لكرة القدم بنادي مركز شباب سرنباى و تقديم فقرات عن حب الوطن بالإضافة الي مشاركة قصر ثقافة المحمودية وتقديم ورش عمل تدوير الخامات ورسم ومسرح العرائس، وتم عقد ندوة حول (بناء الأسرة من بناء المجتمع والأوطان ) من خلال إدارة الأوقاف.

كما تم خلال القافلة تنفيذ حملة مكثفة لرفع مخلفات القمامة بقرية سرنباى والقرى المجاورة وتم رفع 30 طنا.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان واستمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

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