رفع 594 حالة إشغال طريق في نطاق 3 مراكز بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات اشغالات مكبرة بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق أسفرت عن رفع 594 حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 278 حالة بدمنهور و 145 بالدلنجات و171 حالة بأبوحمص وتحرير 45 محضر اشغال.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.