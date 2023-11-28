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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 594 حالة إشغال طريق في نطاق 3 مراكز بالبحيرة

إزالة الإشغالات بالبحيرة
إزالة الإشغالات بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات اشغالات مكبرة بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق أسفرت عن رفع 594 حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 278 حالة بدمنهور و 145 بالدلنجات و171 حالة بأبوحمص وتحرير 45 محضر اشغال.

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أورمان البحيرة تنظم معرض أثاث منزلي وأدوات كهربائية لدعم 200 أسرة

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نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

البحيرة إشغال طريق إزالة التعديات الدكتورة نهال بلبع حملات إشغالات مراكز المحافظة نائب محافظ البحيرة

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