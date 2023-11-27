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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان البحيرة تنظم معرض أثاث منزلي وأدوات كهربائية لدعم 200 أسرة

أورمان البحيرة
أورمان البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة  على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم .

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حيث صرح السيد رجب مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة أنه تم تنظيم معرض اثاث وادوات منزلية  بالمجان لدعم 200 أسرة من محدودي الدخل والأرامل وذوي الإحتياجات الخاصة بقرى النجيلة وبريم و كفر زيادة  ابيوقا و نتما بمركز كوم حمادة. 

وأشادت نائب محافظ البحيرة بالدور الذى تقوم به جمعية الأورمان بالبحيرة في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، موجهةً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها .

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