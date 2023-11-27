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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة|بتكلفة 7 مليارات و236 مليون جنيه.. تنفيذ 10خطط استثمارية منذ عام 2014

الطرق بالبحيرة
الطرق بالبحيرة

أكدت الدكتوره نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي،و بمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية.

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مشيرةً إلى أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة .

حيث شهدت المحافظة منذ 2014حتى الان تنفيذ 9306 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 141 مليار و 300 مليون جنيه ومنها الخطة الاستثمارية التى شهدت تنفيذ 2765 مشروع بتكلفة 7 مليار و 236مليون جنية فى قطاعات مختلفه منها :

1430 مشروع رصف بتكلفة 3208 مليون جنية و 130 مشروع كبارى بتكلفة 195.5مليون جنيه و437 مشروع إنارة  بتكلفة 538.4 مليون جنيه  و252 مشروع آمن و إطفاء مرور بتكلفة 366.5 مليون جنيه و  400 مشروع تحسين بيئة بتكلفه 858 مليون جنيه بالاضافه الى 159مشروع احتياجات بتكلفه 709مليون جنيه.

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