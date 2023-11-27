الكشف على 1149مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى منطقة مركز طبي ناصر بدمنهور على مدار يومين تم خلالها الكشف على 1149 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 11عيادة طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة عيادتي الباطنة 315 و عيادة الأطفال 208 و الجراحة 112 و النساء 75 وتنظيم الأسرة 28 و العظام 185 و الأسنان 51 والرمد 74 والجلدية 101 بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.