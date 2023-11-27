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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومى المرأة: 5 دورات تدريبية استفادت منها 175 سيدة بالبحيرة

المجاس القومى للمرأة
المجاس القومى للمرأة بالبحيرة

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة برئاسه زكيه رشاد مقررة الفرع بالبحيرة ، فعاليات برنامج ريادة الأعمال لتمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصادياً حيث تم تنفيذ 5 دورات تدريبيةبمركز الدلنجات وقد استهدفت تلك الدورات 175 سيدة.

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المجلس القومى للمرأة يواصل سلسلة الدورات التدريبية لتمكين سيدات بالبحيرة

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وذلك فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو دعم ريادة الأعمال كأحد آليات تحقيق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بقرى حياة كريمة.

وتهدف الدورات إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة وإختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية دعم ريادة الأعمال بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بخلق فرص العمل والابتكار للشباب وتحسين الجوانب الاقتصادية، وتحسين نوعية وجودة الاقتصاد، ويجعلها مطلباً أساسياً وضرورياً في مجتمعاتنا والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير فهي تحفز العمالة وتزيد الإنتاجية، وتعمل على إحداث تغييرات إجتماعية كبيرة من خلال إدخال سلع وخدمات جديدة إلى السوق.

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