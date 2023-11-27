رفع 1220 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات على مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك تيسيرا للحركة المرورية.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 546 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق الجمهورية ،الشاذلى، الكورنيش، النافورة، مدينة قونيا، المعهد الدينى، افلاقة.

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 524 حالة إشغال طريق مخالف.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة مكبرة بنطاق الشوارع والميادين والأسواق أسفرت عن رفع 150 حالة إشغال تنوعت ما بين ثابت ومتحرك.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.