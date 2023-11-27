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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، مبنى عيادات التأمين الصحي بأبو الريش بدمنهور للوقوف على مشاكل المواطنين واحتياجاتهم وذلك بحضور إسماعيل جاب الله مدير التأمين الصحي بأبو الريش.

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وتابعت نائب المحافظ العمل في عيادات الأورام والجراحة والنفسية والعصبية والمخ والأعصاب ومركز السكر وعيادات الاستشارين، ووجهت بحسن معاملة المرضى و العمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين أولًا بأول.

كما التقت نائب المحافظ بعدد من المرضى و المترددين على عيادات التأمين الصحي وتابعت تقديم الخدمات الصحية والطبية و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم.

ووجهت بضرورة متابعة سير العمل بعيادات التأمين الصحي بصفة مستمرة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى.

وأشارت نهال بلبع إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه. 

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