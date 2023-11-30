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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تحث أمناء المدارس والعاملين بالتربية والتعليم على المشاركة بالانتخابات

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد و التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 مع إنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار الساعة و تجهيز المدارس و المقار التنتخابية بكافة وسائل الراحة لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات وضرورة توفير كراسي ومظلات وأماكن إنتظار مناسبة أمام مقار اللجان الإنتخابية وذلك لتهيئه الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

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مشيرة إلى ضرورة توعية طلاب المدارس بحث أولياء الأمور وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية كونه واجب وطني على كل مصري

وخلال الاجتماع رحبت نائب محافظ البحيرة برئيس المجلس القومي لمتحدي الإعاقة معربة عن سعادتها بإهتمام المجلس بدعم ذوي الهمم وتنمية مهاراتهم ومشاركتهم في شتي المجالات.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع على الجهود الكبيرة التي تقوم بها المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لذوي الهمم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمشاركة في كافة الفعاليات بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لهم في المشاركة السياسية مشيرة الي دور المجلس الاستشاري التطوعي لشئون ذوي الإعاقة  بالبحيرة كأحد المحاور والتوجيهات الأساسية لفخامة السيد الرئيس /عبد الفتاح السيسى لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لذوي الهمم ودمجهم فى المجتمع ويهدف الى تقديم التسهيلات والتيسيرات لهم وذلك من خلال تفعيل القوانين والتشريعات وإقامة الفعاليات المتنوعة لدمجهم بالمجتمع، والتدخل العاجل لدي المؤسسات الحكومية والإجتماعية لاستيفاء متطلباتهم.

و أكدت الدكتورة/ ايمان كريم على أهمية المشاركة السياسية الإيجابية لذوي الإعاقة ودور المجلس في هذا الشأن والإجراءات التيسيرية المقدمة لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات تفعيل المشاركة الفعالة بالعملية الانتخابية و منها توفير نموذج الإقتراع بطريقة برايل بالمقرات الانتخابية بداخل وخارج مصر بالإضافة الي اتاحة خط ساخن لغرفة العمليات للتواصل مع المجلس لمتابعة العملية الانتخابية وتلقي الشكاوي والعمل على حلها.

كما أكد السكرتير العام للمحافظة حرص الدولة على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة و اهتمام القيادة السياسية بدعهم وتمييزهم بالمجالس النيابية والوظائف القيادية بالدولة.

مشيرا إلي ضرورة مباشرة حقوقهم السياسية في الانتخابات الرئاسية وجميع الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية والدستورية و أهمية التعبير عن آرائهم لدورهم الفعال في الدولة، كما حث الجميع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار أ/ يوسف الديب الي جهود التربية والتعليم بالبحيرة في التوسع في انشاء مدارس بكافة مدن ومراكز المحافظة مجهزة بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة مشيرا الى الجهود المبذولة في عملية الدمج التعليمي لجميع طلبة قادرون باختلاف في جميع مدارس المحافظة، كما تم دمج طلاب قادرون باختلاف بمدارس التعليم الفني لتأهيلهم لسوق العمل.

كما أكد على تجهيز جميع اللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة  بكراسي متحركة لخدمة ومساعدة قادرون باختلاف والتيسير عليهم.

البحيرة المشاركة السياسية انتخابات الرئاسية المشاركة الإيجابية رئيس المجلس القومي مختلف التخصصات محافظ البحيرة

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