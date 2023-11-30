الكشف على 261 مواطنا بمختلف التخصصات في البحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية شابور تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 261 من أهالي القرية بمختلف التخصصات 97 باطنة و 92 رمد و 40 أسنان و 32 عظام بالإضافة إلى عمل نظارات ل 52 حالة وتوفير الأدوية اللازمة بالمجان.

وذلك استمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.