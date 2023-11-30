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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 261 مواطنا بمختلف التخصصات في البحيرة

قوافل طبية بالبحيرة
قوافل طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية شابور تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 261 من أهالي القرية بمختلف التخصصات 97 باطنة و 92 رمد  و 40 أسنان و 32 عظام بالإضافة إلى عمل نظارات ل 52 حالة  وتوفير الأدوية اللازمة بالمجان.

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قافلة سكانية متكاملة بقرية سرنباي بمركز المحمودية في البحيرة

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وذلك استمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

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