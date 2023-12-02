ممثل الجالية المصرية في فرنسا: أبناؤنا بالخارج جسد ينبض بقلب الوطن.. فيديو

تحدث عمر حشيش، ممثل الجالية المصرية في فرنسا، عن المشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية.

وقال عمر حشيش، ممثل الجالية المصرية في فرنسا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "المصريين في الخارج جسد ينبض بقلب الوطن".

وأضاف: "الانتخابات الرئاسية في الخارج بمثابة عرس وتكريس مفهوم الانتماء والوطنية لدى أطفال المصريين بالخارج"، موضحا: "المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة كانت لها أثر كبير ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم وتكريس مفهوم المواطن".

وأشار عمر حشيش، ممثل الجالية المصرية في فرنسا،: "حريصون في فرنسا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والمشاركة في تقرير مستقبل بلدنا".