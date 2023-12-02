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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل الجالية المصرية في فرنسا: أبناؤنا بالخارج جسد ينبض بقلب الوطن.. فيديو

عمر حشيش
عمر حشيش

تحدث عمر حشيش، ممثل الجالية المصرية في فرنسا، عن المشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية.

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وقال عمر حشيش، ممثل الجالية المصرية في فرنسا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "المصريين في الخارج جسد ينبض بقلب الوطن".

 

وأضاف: "الانتخابات الرئاسية في الخارج بمثابة عرس وتكريس مفهوم الانتماء والوطنية لدى أطفال المصريين بالخارج"، موضحا: "المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة كانت لها أثر كبير ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم وتكريس مفهوم المواطن".

 

وأشار عمر حشيش، ممثل الجالية المصرية في فرنسا،: "حريصون في فرنسا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والمشاركة في تقرير مستقبل بلدنا".

ممثل الجالية المصرية في فرنسا الانتخابات الرئاسية

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