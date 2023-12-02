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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر في بروكسل: تزايد الإقبال على التصويت باليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية

مواطنة مصرية تدلي
مواطنة مصرية تدلي بصوتها

صرح الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومندوبها لدي الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو، بان اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج يشهد تزايدا لتصويت المصريين المقيمين والمتواجدين علي اراضي بلجيكا ولوكسمبورج في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأكد السفير بدر عبد العاطي، ان عملية التصويت بدأت في اليوم الثاني لتنبيه التصويت في تمام التاسعة صباحا بدون اية مشاكل او عوائق ، مشيرا الي التسهيلات التي قدمتها السفارة لاتمام عملية التصويت بشكل سلس وسهل، ويشهد اقبالا جيدا وتوافد من ابناء الجالية رغم الطقس القارس، مما يعكس الوعي لدي أبناء مصر ببلجيكا ولوكسمبورج باهمية ممارسة حقهم الدستوري ومشاركتهم في صياغة مستقبل وطنهم.

وتوقع عبد العاطي تزايد اعداد الناخبين خلال اليوم الثاني واليوم الثالث والاخير لانتهاء عملية التصويت خلال عطلة نهاية الاسبوع، وذلك قبل اغلاق عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد الاحد ٣ ديسمبر تمهيدا لبدء عملية الحصر العددي لمن ادلوا باصواتهم وبدء عملية الفرز وتحديد عدد الاصوات الصحيحة وتلك الباطلة وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، وارسال كافة الكشوف والنتائج الي وزارة الخارجية ومنها الي اللجنة العامة المشرفة علي لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات .

وأعرب السفير بدر عبد العاطي عن ثقته بأن اتمام مشاركة أبناء مصر ببلجيكا ولوكسمبورج  في الانتخابات الرئاسية ستخرج بصورة حضارية ومشرفة، وتعكس مدى ارتباطهم بمصرنا الحبيبة.

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