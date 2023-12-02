أحد أعضاء الجالية المصرية في إسبانيا: الإقبال فوق الممتاز .. والفرحة تعم كل مكان| فيديو

تحدث الدكتور طارق النجار، أحد أعضاء الجالية المصرية في إسبانيا، عن المشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور طارق النجار، أحد أعضاء الجالية المصرية في إسبانيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الانتخابات الرئاسية في الخارج تسير بصورة جيدة، والإقبال كان فوق الممتاز، والفرحة تعم كل مكان في مقر اللجنة الانتخابية في السفارة".

أضاف: "الشكل العام مفرح ومبهج، وكل المصريين حاضرين ورافعين أعلام مصر"، موضحا: "هناك تنسيق كبير بين قيادات الجاليات ورجال الأعمال ومع السفارة في مدريد بشأن الانتخابات الرئاسية، وتسهيل انتقالات المصريين".

