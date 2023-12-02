بدء التشغيل التجريبي للعناية المركزة للكبد والجهاز الهضمي بمستشفى فاقوس

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتشغيل التجريبي لوحدة العناية المركزة للكبد والجهاز الهضمي الجديدة بمستشفى فاقوس المركزي، بعد تطويرها ورفع كفاءتها ونقلها من الدور الخامس للدور الثاني، لتصل القدرة الاستيعابية لها إلى 8 أسرة بدلاً من 6، بتكلفة تقديرية تصل إلى 200 ألف جنيه، بالتعاون مع جمعية سفراء الخير، لخدمة المرضى بمركز ومدينة فاقوس.

جاء ذلك أثناء زيارته للمستشفى المركزى، يرافقه مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والتي تأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية اللازمة بأماكن تقديم الخدمة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، متابعا أعمال التطوير التي تمت بقسم الأشعة بالدور الأرضي، بتكلفة تقديرية بلغت 150 ألف جنيه، من ميزانية المديرية، وبالتعاون مع جمعية رسالة، منها نقل وحدة الأشعة التلفزيونية، ووحدة الماموجرام.

ووجه بالعمل على تقليل عدد دفاتر التسجيل بالقسم، بما يتناسب مع معايير الجودة، وتوفير مكان مناسب لهم داخل هذه الوحدات.

كما مَرَّ وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والتي تسع لـ 18 سريرا، وحرص على الاستماع إلى ذوي المرضى، ومناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتطبيق برتوكول العلاج المحدد وفقاً للتشخيص الطبي.

ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، متابعاً سير العمل ببرنامج الزمالة المصرية بالمستشفى.

كما وجه بسرعة عمل الصيانة اللازمة، نظرا لظهور أثار رشح مياه بسقف الغرفة، واتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وكلف مدير المستشفى المركزي، بدعم مستشفى طوارئ فاقوس بطبيب أشعة؛ لتعزيز تقديم هذه الخدمة للمرضى بمستشفى الطوارئ، مع التكامل بينهما في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمرضى، وخاصة بقسم العمليات الجراحية.