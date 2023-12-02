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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للانتخابات الرئاسية.. حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات في محيط اللجان بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع قرب إنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية بجميع محافظات الجمهورية والمقرر خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ ديسمبر الجاري.

وأكد المحافظ أن المسؤولية الاجتماعية والوطنية تقع على عاتقنا جميعاً خلال الفترة القادمة لضمان انتظام سير العملية الإنتخابية وتقديم كافة سبل الدعم اللوجستي للناخبين وتذليل أي عقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العُرس الإنتخابي بالصورة اللائقة، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاستقرار البلاد وتقدمه.

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وشدد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المقار الانتخابية والشوارع المؤدية إليها والاستراحات، ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة ومولدات الطاقة المتنقلة وصيانة خزانات مياه الشرب مع ضرورة توفير مياه صالحة للشرب داخل اللجان ، فضلاً عن مراجعة خطوط الاتصالات داخل المقرات الانتخابية وتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان ، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وناشد محافظ الشرقية جميع أهالي المحافظة ممن لهم حق الانتخاب بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع، مؤكداً أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين لاستكمال مسيرة التنمية وتقدم البلاد ورفعته.

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