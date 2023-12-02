حزب مصر الحديثة بالشرقية ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد انتخاب السيسي رئيسا

نظم حزب مصر الحديثة بمحافظة الشرقية ، مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية، بحضور جماهيرى من كافة أنحاء محافظة الشرقية ، وبحضور اللواء طارق عجيز الأمين العام للحزب بالشرقية ، والعميد شريف سمير نائب أمين عام حزب مصر الحديثة ، والنائبة نيفين الأنطوني عضو مجلس الشيوخ عن حزب مصر الحديثة بالشرقية.

شارك في المؤتمر أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وأمناء الأحزاب السياسية ، فضلاً عن رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية والشعبية وعمد ورموز قبائل المحافظة وبعض الكيانات الداعمة للرئيس السيسي وحشود من أهالي المحافظة.

بدأ المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض الإنجازات التي تمت في جميع أنحاء الجمهورية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أشار اللواء طارق عجيز الأمين العام للحزب بالشرقية ، الي دعم محافظة الشرقية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات القادمة لمواصلة مسيرة التنمية والإنجازات على أرض مصر ، مطالباً الجميع بالإلتفاف حول القيادة السياسية.

وأوضح ممثلي الأزهر والكنيسة أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية واجب ديني .