خيري رمضان: المشاركة الكبيرة واصطحاب الأطفال أبرز مشاهد الانتخابات الرئاسية 2024

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية مشاهده جيدة والإقبال الجيد على صناديق الاقتراع بلجان الانتخاب بعدد من الدول التي بها جاليات مصرية كبيرة.

وأشار "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن من المشاهد الجميلة في الانتخابات؛ هو الحرص على المشاركة في الانتخابات، موضحًا أن واحدا من المشاهد الجيدة أيضا؛ اصطحاب الأطفال إلى لجان الانتخابات، حتى يعلمونهم حقهم في الانتخاب، مشددًا على أن هذا المشهد ينعكس على العملية السياسية في مصر في السنوات المقبلة.

ونوه بأن الانتخابات الرئاسة الحالية تشهد منافسة بين رؤساء 3 أحزاب، مع المرشح عبد الفتاح السيسي.