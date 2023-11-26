خيري رمضان: صلاح محسن لا شوفنا منه أبيض ولا أسود مع الأهلي

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن اللاعب صلاح محسن سبب من أسباب فساد الاحتراف في مصر، موضحا أن اللاعب نفسه ليس سببا وكان لاعب جيد جدًا وحصل الأهلي على خدماته مقابل 42 مليون جنيه وهي بداية أزمة اللاعبين في الأهلي ومنهم عبدالله السعيد لاعب النادي الأهلي السابق.

وأوضح "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن صلاح محسن منذ قدومه إلى النادي الأهلي لم يقدم المردود الجيد إلى الآن، مؤكدا أنه لاعب جيد لكن غير قادر على اللعب في النادي الأهلي، معقبًا: "بييجي الأهلي ينتكس وجهازه العصبي لا يستحمل انتقاد النقاد الرياضيين".

وأشار إلى أنه يهدر الكثير من الفرص أمام المرمى، والشيء الطبيعي انتقاد الجماهير له وجميع اللاعبين مروا بهذا الشئ، وعلى اللاعب أن يكون ملتزم الصمت ويحتفظ بثباته الانفعالي واحترام الجماهير، معقبًا: "صلاح محسن من يوم ما جه الأهلي لا شوفنا منه أبيض ولا أسود والتيشرت الأحمر تقيل عليه بييجي الأهلي ينتكس وجهازه العصبي لا يستحمل انتقاد النقاد الرياضيين".

