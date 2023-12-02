النسر الأسود يحلق بسماء جنوب سيناء|مدير محمية سانت كاترين: دوره مهم في النظام البيئي|شاهد

رصدت محميات جنوب سيناء طائر النسر الأسود وهو يحلق في سماء المحافظة، والذي يعد من الطيور الجارحة، ويلعب دورًا كبيرًا في أنظمة البيئية المختلفة من خلال تناول الجيف، مما يقلل بدوره من انتشار الأمراض.

قال إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين بجنوب سيناء، إنه جرى رصد النسر الأسود "BLACK VULTURE Cinereous Vulture" في جنوب سيناء للعام الخامس على التوالي، مؤكدًا أنه جرى رصده مرتين خلال شهر نوفمبر الماضي، وايضًا جرى رصده خلال شهر يناير الماضي، وهو جزء من مجموعة النسور، ومعروف بريشه الأسود، ويبدو جميلًا عندما يطير، يلعب دورًا مهمًا في النظام البيئي عن طريق التخلص من الجيف.

وأوضح مدير محمية سانت كاترين في تصريح اليوم، أن هذا النوع من الطيور الجارحة كبيرة الحجم، ويعتمد في نظامه الغذائي على الفرائس الميتة أو المتحللة، ويلعب دورًا هامًا في إعادة تدوير الأجسام الميتة والمتحللة التي قد تسبب الأمراض، ويسهم بشكل كبير في تنظيف الفوضى من البيئة، ، لذا له فوائد لا تحصى للبيئة، ويعد من الطيور المهمة المفيدة للغاية، ويعيش في دول شرق آسيا، ودول البلقان.

وأكد أن جنوب سيناء تعد محطة هامة لاستقبال كافة أنواع الطيور المهاجرة، والتي يفضل بعضها البقاء فيها نظرًا لتوافر الطعام الخاص بهم، إضافة إلى طقسها الدافئ، وهذه المقومات تجعل بعض الطيور تستقر داخل محميات جنوب سيناء خلال موسم الهجرة، مشيرًا إلى أن إدارة المحميات بالمحافظة تهتم بمتابعة هذه الطيور، والتأكد من سلامتها خلال فترة تواجدها على أرض المحافظة، لكونها جزء على للحفاظ على النظام البيئي بشكل عام.

النسر الاسود

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