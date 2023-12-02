عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النسر الأسود يحلق بسماء جنوب سيناء|مدير محمية سانت كاترين: دوره مهم في النظام البيئي|شاهد

النسر الاسود
النسر الاسود

رصدت محميات جنوب سيناء طائر النسر الأسود وهو يحلق في سماء المحافظة، والذي يعد من الطيور الجارحة، ويلعب دورًا كبيرًا في أنظمة البيئية المختلفة من خلال تناول الجيف، مما يقلل بدوره من انتشار الأمراض.

قال إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين بجنوب سيناء، إنه جرى رصد النسر الأسود "BLACK VULTURE  Cinereous Vulture" في جنوب سيناء للعام الخامس على التوالي، مؤكدًا أنه جرى رصده مرتين خلال شهر نوفمبر الماضي، وايضًا جرى رصده خلال شهر يناير الماضي، وهو  جزء من مجموعة النسور، ومعروف بريشه الأسود، ويبدو جميلًا عندما يطير، يلعب دورًا مهمًا في النظام البيئي عن طريق التخلص من الجيف.

وأوضح مدير محمية سانت كاترين في تصريح اليوم، أن هذا النوع من الطيور الجارحة كبيرة الحجم، ويعتمد في نظامه الغذائي على الفرائس الميتة أو المتحللة، ويلعب دورًا هامًا في إعادة تدوير الأجسام الميتة والمتحللة التي قد تسبب الأمراض، ويسهم بشكل كبير في تنظيف الفوضى من البيئة، ، لذا له فوائد لا تحصى للبيئة، ويعد من الطيور المهمة المفيدة للغاية، ويعيش في دول شرق آسيا، ودول البلقان. 

وأكد أن جنوب سيناء تعد محطة هامة لاستقبال كافة أنواع الطيور المهاجرة، والتي يفضل بعضها البقاء فيها نظرًا لتوافر الطعام الخاص بهم، إضافة إلى طقسها الدافئ، وهذه المقومات تجعل بعض الطيور تستقر داخل محميات جنوب سيناء خلال موسم الهجرة، مشيرًا إلى أن إدارة المحميات بالمحافظة تهتم بمتابعة هذه الطيور، والتأكد من سلامتها خلال فترة تواجدها على أرض المحافظة، لكونها جزء على للحفاظ على النظام البيئي بشكل عام.

النسر الاسود

FB_IMG_1701536076201~2
FB_IMG_1701536076201~2
FB_IMG_1701536084804~2
FB_IMG_1701536084804~2
FB_IMG_1701536090084~2
FB_IMG_1701536090084~2
FB_IMG_1701536071527~2
FB_IMG_1701536071527~2
جنوب سيناء النسر الاسود المحميات رصد سماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

نجم الزمالك يتلقى عرضا من قطر..ابراهيم سعيد يكشف التفاصيل

لقب الكنفدرالية..تصريح صادم من فييرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

ترشيحاتنا

دبلوماسي سابق: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية مشهد يسر القلب

عمرو أديب: مصر البلد الوحيدة فى المنطقة اللى عندها انتخابات

سقوط صاروخ من القبة الحديدية في تل أبيب

أفضل ما يقال في العام الجديد.. أدعية للأبناء

3.5 مليار دولار تدخل جيب الدولة.. قفزة كبيرة في صادرات الأجهزة الكهربائية

بعد تفشيه في عدة دول.. تعرف على أعراض متلازمة الرئة البيضاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة منتخب مصر للأثقال تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدوحة |شاهد

شال فلسطين على كتفيها.. ياسمين الخطيب تعلن عن برنامج جديد لها

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ