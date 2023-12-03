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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتمكين المرأة 2023

صدى البلد


      شارك وفد من طالبات جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر ، في فعاليات البرنامج التدريبي لتمكين المرأة، والذي يهدف إلى التوعية بقضايا تمكين المرأة ومكافحة العنف، وكذلك التغذية السليمة والصحة الإنجابية، إلى جانب توضيح دور المجلس القومي للمرأة في مواجهة القضايا المجتمعية، ومحاضرات حول قضايا الطلاق والخطاب الديني المعتدل ودور الإعلام في بناء الوعي، والذي يستمر خلال الفترة من 2 حتى 5 ديسمبر الجاري، بمقر معهد إعداد القادة بحلوان، بمشاركة 6 جامعات تكنولوجية.

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ضم وفد الجامعة المشارك في فعاليات البرنامج التدريبي، 23 طالبة، تحت إشراف د. أسماء محمد احمد، مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وبسمة العزب، من إداريي الجامعة، حيث انطلقت اليوم السبت أولى فعاليات البرنامج، بعقد ندوة تثقيفية تحت عنوان "دور مرصد الأزهر في تمكين المرأة ومكافحة التطرف"، حاضر فيها الدكتور كريم همام مدير إدارة معهد إعداد القادة ومستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتورة ريهام سلامة، أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة الأزهر ومدير مرصد الازهر لمكافحة التطرف.

تناولت الندوة الحديث عن أهمية دور الأزهر في حفظ حقوق المرأة والتي بالفعل شرعها لها الإسلام، وأن المرأة هي نصف المجتمع، فإذا صلحت فقد صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فقد فسد المجتمع كله، مضيفا أن التطرف الفكري يزيح المرأة عن توليها المناصب القيادية التي لم يحرمها الإسلام، بل وقد يحرمها من حقوقها التي أباحها الله لها، لذلك لابد من أن تكبر الفتيات وهن على وعي كامل بأن الإسلام قد أباح خروج المرأة في الإطار الشرعي مادامت تلتزم بالضوابط الإسلامية، ساردا العديد من أمثلة النماذج المشرفة لكثير من النساء عبر الأزمنة المختلفة.

فيما أشارت الدكتورة ريهام سلامة، عن المرأة من حيث الجانب النفسي والإسلامي، والعائد الذي قد يرفع من الحالة النفسية للمرأة، وإحساسها بتكوين الذات وقيمتها في المجتمع، ودورها الذي لم يغفل عنه ديننا الحنيف، إذ أن المرأة هي الأم والمعلمة الأولى للأبناء، فتمكين المرأة ليس فقط في الوظائف القيادية، وإنما أي وظيفة تتقلدها المرأة المسلمة مادامت تلتزم بتعاليم الإسلام، وتستخدم فيها مهاراتها وعلمها وذكائها فإنها تكون خيرًا لها وللأمة برمتها.

وفي ختام الندوة، تم فتح حلقة نقاشية لتبادل الأسئلة والإجابات التي بها يتفتح فكر الطالبات، لتأهيلهن فكريًا ونفسيًا لمحاربة التطرف الفكري ومعرفة مالهن من حقوق وما عليهن من واجبات.

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