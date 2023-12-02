إعدام عجل بقرى يزن 500 كيلو لإصابته بالصفراء في الاقصر

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالأقصر ، أنه فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، وبإشراف الدكتور طارق لطفى مدير عام مديرية الطب البيطرى بالاقصر ، تم تشكيل لجنة بعضوية كلا من دكتور وسام المرشدى مدير إدارة المجازر و التفتيش علي اللحوم ، ودكتور أيمن محمد مدير مجزر الاقصر للكشف علي المواشى المعدة للذبح بمجزر الاقصر.

وتم إعدام عجل بقرى يزن حوالى ٥٠٠ كيلو، وذلك لإصابته بالصفراء من الدرجة الثانية، وذلك وفقاً لتقرير اللجنة بأن اللحوم مصابة بالصفراء من الدرجة الثانية و يستلزم إعدام اللحوم لعدم صلاحيتها الاستهلاك الآدمى ،وتم إعدام اللحوم بالطرق الصحية السليمة مع اتخاذ اللازم قانونياً وذلك حفاظا على صحة سلامة المواطنين .