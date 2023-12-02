عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام عجل بقرى يزن 500 كيلو لإصابته بالصفراء في الاقصر

صدى البلد

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالأقصر ، أنه فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتحت رعاية المستشار  مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، وبإشراف الدكتور طارق لطفى مدير عام مديرية الطب البيطرى بالاقصر  ، تم تشكيل لجنة  بعضوية كلا من دكتور  وسام المرشدى مدير إدارة المجازر و التفتيش علي اللحوم ، ودكتور  أيمن محمد مدير مجزر الاقصر  للكشف علي المواشى المعدة للذبح بمجزر الاقصر.

الأقصر.. انطلاق الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية

محافظ الأقصر يتفقد كورنيش النيل بالبر الغربي

وتم إعدام عجل بقرى يزن حوالى ٥٠٠ كيلو،  وذلك لإصابته بالصفراء من الدرجة الثانية، وذلك وفقاً لتقرير اللجنة بأن اللحوم مصابة بالصفراء من الدرجة الثانية و يستلزم إعدام اللحوم  لعدم صلاحيتها الاستهلاك الآدمى ،وتم إعدام اللحوم بالطرق الصحية السليمة مع اتخاذ اللازم قانونياً  وذلك حفاظا على صحة سلامة المواطنين .

الأقصر السيد القصير وزير الزراعة الدرجة الثانية الطب البيطري القصير وزير الزراعة تشكيل لجنة طب البيطري لحوم مصابة مديرية الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 4800 متر من أراضي حوارة جنوب نابلس

لم يجدد حتى الآن| رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف.. إعلامي يفجر مفاجأة

استمرار تصويت المصريين بقبرص في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة بشأن انتقال محمد شريف إلى الزمالك

رئيس الوزراء يسلم عددا من الوحدات للمستفيدين بسكن أمل المصريين في السادات

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

في متناول الجميع.. سعر فستان جورجينا بـ أبو ظبي يثير الجدل

تحذير عاجل من الأرصاد.. حالة عدم الاستقرار تبدأ في هذه المحافظات

مقطع فيديو للملكة رانيا بصحبة أحد الأطفال الفلسطينيين يثير الجدل.. شاهد

فيديو

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

مقطع فيديو يجمع بين ياسمين صبري والنجم العالمي جوني ديب بمهرجان البحر الأحمر

نبيلة عبيد ولبلبة ونانسي عجرم يرقصون مع شارل سترون بالبحر الأحمر.. فيديو

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ