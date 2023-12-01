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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرور غير آمن.. فهد يلفظ أنفاسه أسفل عجلات القطار

صدى البلد

انتهت حياة طفل في منتصف العقد الأول من العُمر، دهسًا أسفل قطار "الإسكندرية/ الأقصر"، وذلك بين محطتي الاحايوة والعسيرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود محضراً من قسم النقل والمواصلات، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا، مفاده مصرع طـ فل إثر اصطدام قطار به.

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وبالانتقال والفحص،  تبین مصرع الطفل (فهد ن.ج.ف- 5 سنوات- ويقيم دائرة المركز)، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاة؛ ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة في الحال.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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