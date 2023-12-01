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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض سوهاج الأول للكتاب الأحد

صدى البلد

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يوم الأحد المقبل 3 ديسمبر، معرض سوهاج الأول للكتاب بنادي المحليات بمدينة ناصر، كأضخم معرض للكتاب يتم تنظيمه خارج القاهرة، حيث يأتي المعرض ضمن فعاليات إعلان سوهاج عاصمة للثقافة والفنون.

وذلك بالتعاون بين  وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين.

ومن المنتظر أن يحتوي المعرض على قرابة ٢٥ ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، تقدمها ٢٢ دار نشر تشارك في المعرض، وذلك في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية، ويستمر لمدة ١١ يوم في الفترة من ٣ وحتى ١٣ ديسمبر الجاري، ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى ٧٠٪، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.

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محافظة سوهاج

وأكد محافظ سوهاج على تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المعرض ودعم قطاع الثقافة عامة، لافتا إلى دور الثقافة في تشكيل الوعي وبناء الشخصية، وأهمية معارض الكتاب في تنمية مهارات القراءة والاطلاع لدي المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحليات بسوهاج،  أن اختيار وزارة الثقافة لنادي المحليات لإقامة المعرض يعد نجاحا جديدا يضاف لسلسلة النجاحات التي يشهدها نادي المحليات في الآونة الأخيرة على كافة المستويات.

أصبح النادي ملتقى لجميع أبناء سوهاج، مشيرا إلي استعداد النادي لتقديم كافة أوجه الدعم، والتسهيلات اللازمة لإنجاح المعرض وتحقيق أهدافه.

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