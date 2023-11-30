ميكروباص يدهس طـ.فلا أمام منزل أسرته في سوهاج

انتهت حياة طفل في بداية العقد الأول من العُمر، صدمته سيارة ميكروباص أمام منزل أسرته، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة اخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة طفل صدمته سيارة ميكروباص دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع الطفل 'علاء ع.ر.ع' 3 سنوات، ويقيم دائرة المركز، وأفاد والده المدعو 'عبد العليم ر.ع' 34 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل اصطدمت به سيارة ميكروباص قيادة المدعو 'مدحت ع.ع.م' 21 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية، مما أدى إلى وفاته ونفي الشبهة الجنائية.

تم ضبط السيارة وقائدها وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، مضيفًا بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به عن طريق الخطأ.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.