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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ندوات توعية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمدارس سوهاج

لقاء اليوم
لقاء اليوم

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج 3 ندوات توعوية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت التعليمية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتب السلامة بجرجا ووسط سوهاج ، وذلك فى 3 مدارس وهي المدرسة الثانوية الصناعية  بنين  بالبلينا ، ومدرسة جرجا الثانوية بنات ، ومدرسة قدري ابو حسين الثانوية العسكرية بأخميم  ، وذلك تنفيذاً لخطة المديرية التى بدأتها من خلال تنظيم ندوات هدفها التوعية بماهية واهداف وأساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ونشر ثقافة السلامة بين العاملين فى مختلف المنشآت ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة .

وأوضح الدكتور هشام ابوزيد مدير المديرية ، أن تلك الندوات تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة  بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل القطاع التعليمي وعدم اقتصارها علي المنشآت الصناعية حفاظاً على الأرواح والمنشأت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ صحي آمن ، واضاف مدير المديرية ان ندوات التوعية شملت محاضرات علمية حول مفهوم السلامة والصحة المهنية  ، وإعداد خطط الطوارئ والإخلاء لمواجهة الكوارث والأزمات ، وتوضيح الهدف من الخطط والأسس العلمية التي تبني عليها ، وأهمية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية داخل المنشأت وكيفية تشكيلها  ، وكيفية مواجهة المخاطر التي يتعرض لها العمال والوقاية منها ، وحاضر فيها عادل الغول مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بجرجا،وعواطف صدقي مفتشة السلامة بجرجا ، وحسانين ابراهيم مفتش السلامة بوسط سوهاج .

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