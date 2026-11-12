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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل ثلاث سفن سياحية في 4 أيام وعلى متنها أكثر من 5700 راكب من مختلف الجنسيات

ميناء الإسكندرية يستقبل ثلاث سفن سياحية
ميناء الإسكندرية يستقبل ثلاث سفن سياحية
أ ش أ

 استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، ثلاث سفن سياحية، هي BALMORAL وAroya وMSC LIRICA، بإجمالي بلغ 5,703 ركاب من مختلف الجنسيات، بما يعكس تنامي حركة السياحة البحرية عبر الميناء وجاهزيته لاستقبال السفن السياحية الكبرى وتقديم الخدمات اللازمة لركابها.

كما استقبل الميناء، اليوم الخميس، السفينة السياحية BALMORAL، التي ترفع علم جزر البهاما، والقادمة من ميناء ليماسول بقبرص، وذلك على أرصفة محطة الركاب البحرية، وعلى متنها 906 سائحين و572 فردا من أفراد الطاقم، بإجمالي 1,478 راكبا، ومن المقرر مغادرتها متجهة إلى ميناء مرمريس بتركيا، وتتم أعمال الوكالة الملاحية للسفينة من خلال شركة ويلهالمس، فيما تتولى شركة أبركرومبي أعمال الوكالة السياحية.

وتأتي هذه الاستقبالات في إطار التنسيق والتعاون بين قيادة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وكل من وزارة النقل ووزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة الإسكندرية ، بما يضمن توفير مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لاستقبال السفن السياحية وركابها.

وتولت الإدارة العامة لحركة الركاب بمحطة الركاب البحرية بميناء الاسكندرية ، إنهاء إجراءات وصول ومغادرة الركاب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع توفير الدعم الفني والتشغيلي اللازم، بما يضمن انتظام وسلاسة الإجراءات.

ويؤكد استقبال ثلاث سفن سياحية خلال أربعة أيام كفاءة ميناء الإسكندرية وجاهزيته التشغيلية لاستقبال السفن السياحية، وقدرته على تقديم خدمات متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يدعم مكانة الميناء على خريطة السياحة البحرية ويسهم في تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

ميناء الإسكندرية سفن سياحية حركة السياحة البحرية

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