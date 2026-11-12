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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الاسكندرية: تكثيف التواجد الميداني لرصد أي أعمال بناء مخالفة وإزالتها

رصد أي أعمال بناء مخالفة وإزالتها
رصد أي أعمال بناء مخالفة وإزالتها
أ ش أ

\أكد محافظ الإسكندرية أيمن عطية، أهمية تكثيف التواجد الميداني لرصد أي أعمال بناء مخالفة وإزالتها ، وسرعة الاستجابة الفورية للبلاغات والشكاوى الواردة، بما يسهم في الحفاظ على الانضباط العمراني وفرض سيادة القانون.

واستجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية، توجه حي أول المنتزة فور ورود بلاغ بوجود أعمال مخالفة بشارع نادي بورتو بنطاق الحي ، وتبين وجود أعمال تشوين ورفع مواد بناء بواسطة ونش لعقار دون ترخيص، وتم إيقاف الأعمال على الفور، والتحفظ على الونش والمعدات والأدوات المستخدمة، وإيقاف أعمال تكسير داخل أحد المحال وتركيب شاسيه حديد دون ترخيص، بشارع بن عقيل، وإيقاف أعمال تكسير وترميم دون ترخيص داخل مدخل عقار بشارع البكباشي العيسوي، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في المخالفة ، وأحيلت كافة المخالفات إلى الإدارة الهندسية للحي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتمكن حي أول العامرية، من إزالة متغير مكاني عبارة عن غرفة أعلى الدور الثاني علوي بعقار بقرية المعسكر ، ورصد أعمال هدم وبناء بدون ترخيص عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية على مساحة 100 م بقرية البيضا وتم وقف الأعمال و التحفظ على مواد البناء المستخدمة، وهدم أسوار وأعمدة خرسانية مخالفة بمساحة حوالي 200م2 بمنطقة النهضة تبة آمين قرية العلا الشرقية، وإزالة متغير عشوائي عبارة عن عدد 2 تندة صاج بمساحة حوالي 45م2 بمنطقة الكافوري بالطريق الصحراوي، وإزالة وهدم عدد 8 غرف بدون ترخيص بمساحة 110م2 داخل إحدي الشركات بمنطقة مرغم بحري .

ومن ناحية أخرى شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، احتفالية مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، والتي أُقيمت باستاد الإسكندرية الرياضي، بمشاركة طلاب وطالبات مدارس المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على إحياء المناسبات الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن لدى النشء والشباب.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وملحمة وطنية خالدة تجسد عظمة القوات المسلحة المصرية وبسالة رجالها، وما قدموه من تضحيات غالية لاستعادة الأرض وصون كرامة الوطن، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار العظيم لم يكن مجرد إنجاز عسكري، بل كان تجسيدًا لإرادة شعب آمن بقدراته، وتمسك بحقه، واستطاع بالتكاتف والعزيمة أن يصنع التاريخ ويستعيد أرضه وكرامته.

وأضاف المحافظ أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر يمثل فرصة مهمة لنقل روح هذه الملحمة الوطنية إلى الأجيال الجديدة، وتعريفهم بحجم التضحيات والبطولات التي قدمها أبطال القوات المسلحة، مؤكدًا أن بناء وعي الأجيال وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة وحب الوطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن المدرسة لا يقتصر دورها على تقديم المعرفة والتعليم فحسب، بل يمتد إلى بناء الشخصية المصرية الواعية القادرة على المشاركة في مسيرة التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن واستكمال مسيرة الإنجازات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتورة نجلاء سليم، وكيل المديرية، وهشام لطفي مدير عام ستاد الإسكندرية، و الدكتور وليد الرفاعي مدير مديرية الشباب والرياضية، والدكتورة هالة جودة مدير مديرية التضامن الاجتماعي،وعبد الحميد المصري، مدير عام التعليم العام، وشوكت سعد نقيب الصحفيين بالإسكندرية، إلى جانب السادة مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية التسع.

وشهدت الاحتفالية تقديم مجموعة متميزة من العروض الفنية والموسيقية والرياضية التي أبدع في تقديمها طلاب وطالبات مدارس الإسكندرية، والتي عكست مواهبهم وقدراتهم الفنية والرياضية، واستحضرت روح النصر والبطولة والانتماء الوطني، حيث تضمن البرنامج طابور العرض، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، والسلام الوطني، وفقرات الكورال الموسيقي، وعددًا من العروض الفنية الوطنية، إلى جانب عروض الكاراتيه، واختُتمت الفقرات بعرض خريطة مصر، في لوحة فنية وطنية جسدت اعتزاز الطلاب بتاريخ وطنهم وانتماءهم إليه.

ج أ ش

محافظ الإسكندرية التواجد الميداني بناء مخالفة إزالتها

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