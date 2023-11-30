سوهاج: خطة تأمين طبي للانتخابات الرئاسية بالمحافظة

ناقش الدكتور احمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وبحضور كلا من الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والسادة مديري الإدارات بالمديرية ومعاوني المديرية لمناقشة الإستعدادات النهائية والخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ان مديرية الصحة بسوهاج قامت بوضع خطة تأمين طبي شاملة خلال فترة الإنتخابات الرئاسية وشملت جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، لافتاً إلى التنسيق الكامل مع مختلف أجهزة المحافظة، وذلك للعمل على تذليل اي صعوبات او عقبات أمام المواطنين.

وأكد "ابو هاشم" انه سيتم نشر عدد من سيارات الإسعاف في الأماكن المحددة والتي تشهد ازدحاماً كبيراً للناخبين وكذلك توفير سيارات إسعاف للمرور على اللجان الانتخابية بصورة مستمرة.

صحة سوهاج

وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئه الإسعاف المصرية موضحاً انه سيتم رفع درجة الإستعداد القصوي بجميع منشأت القطاع الصحي بالمحافظه خلال فترة الإنتخابات منوهاً أيضاً نشر فرق المتابعة من الطب العلاجي على مدار الساعة.

كما تم تشكيل غرفة الأزمات والطوارئ وانعقادها بصورة دائمة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين ومتابعه سير العمل لحظة بلحظة اثناء فترة الإنتخابات وتذليل أي عقبات او صعوبات قد تطرأ أثناء العملية الإنتخابية.

وحث وكيل وزارة الصحة جميع العاملين بالقطاع الصحي وكذلك جميع أهالي المحافظة على ضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الإستحقاق الإنتخابي، لافتاً إلى أهمية ممارسة كل مواطن لحقه الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن القطاع الصحي بمحافظة سوهاج يشهد تطوراً كبيراً ودعمًا غير مسبوق للقطاع خلال الفترة الماضية والحالية بالإضافة إلى انجازات مشروع حياة كريمة بالمحافظة.