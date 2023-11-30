عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج: خطة تأمين طبي للانتخابات الرئاسية بالمحافظة

صدى البلد

ناقش الدكتور احمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وبحضور كلا من الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والسادة مديري الإدارات بالمديرية ومعاوني المديرية لمناقشة الإستعدادات النهائية والخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ان مديرية الصحة بسوهاج قامت بوضع خطة تأمين طبي شاملة خلال فترة الإنتخابات الرئاسية وشملت جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، لافتاً إلى التنسيق الكامل مع مختلف أجهزة المحافظة، وذلك للعمل على تذليل اي صعوبات او عقبات أمام المواطنين.

وأكد "ابو هاشم" انه سيتم نشر عدد من سيارات الإسعاف  في الأماكن المحددة والتي تشهد ازدحاماً كبيراً  للناخبين وكذلك توفير سيارات إسعاف للمرور على اللجان الانتخابية بصورة مستمرة.

تحرير 98 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

مصرع عامل دهسًا أسفل عجلات لودر في سوهاج

صحة سوهاج

وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئه الإسعاف المصرية موضحاً انه سيتم رفع درجة الإستعداد القصوي بجميع منشأت القطاع الصحي بالمحافظه خلال فترة الإنتخابات منوهاً أيضاً نشر فرق المتابعة من الطب العلاجي على مدار الساعة.

كما تم تشكيل غرفة الأزمات والطوارئ وانعقادها بصورة دائمة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين ومتابعه سير العمل لحظة  بلحظة اثناء فترة الإنتخابات وتذليل أي عقبات او صعوبات قد تطرأ أثناء العملية الإنتخابية.

وحث وكيل وزارة الصحة جميع العاملين بالقطاع الصحي وكذلك جميع أهالي المحافظة على ضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الإستحقاق الإنتخابي، لافتاً إلى أهمية ممارسة كل مواطن لحقه الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن القطاع الصحي بمحافظة سوهاج يشهد تطوراً كبيراً ودعمًا غير مسبوق للقطاع خلال الفترة الماضية والحالية بالإضافة إلى انجازات مشروع حياة كريمة بالمحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج الصحة الطب العلاجي مديرية الصحة بسوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

صدمة.. إصابة جديدة تضرب نجم النادي الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

ميدو يفضح مُسربي أسرار الزمالك على الهواء.. تفاصيل

رحيل هنري كيسنجر|عاشق النساء وثعلب الدبلوماسية الذي راوض ألد أعداء الحلم الأميركي

موضوعات متعلقة

بعد خلافات أسرية .. عاطل يُنهي حياته شنقًا في سوهاج

ترشيحاتنا

الإدارة لديها 4 سير ذاتية لأجانب.. الزمالك يسعى لضم لاعب بخط الوسط

تصعيد المقاومة.. بيان عاجل من حماس بشأن هجوم القدس

ضياء رشوان: تمديد الهدنة الإنسانية بـ غزة بجهود مصرية قطرية مكثفة

في الطالع.. تغيير جديد بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم الخميس

سماح مسجلة آداب.. القبض على إنجي حمادة صاحبة الفيديوهات المخلة

المتحدث باسم «تل أبيب»: إطلاق سراح 102 من الرهائن بغزة بينهم 78 إسرائيليًّا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو

العيب فيا وتربيتي السبب..أحمد فهمي يكشف لأول مرة سبب انفصاله عن هنا الزاهد

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

رسالة محمد عبدالمنعم تثير غضب محمود الخطيب.. ماذا قال؟ /فيديوجراف

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ